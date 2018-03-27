Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге и людях цыганской наружности

2018-03-27 18:00 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, она уверена, что причина случившегося - поджог. По ее словам, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали».

«Двери в кинотеатрах не закрывались никогда. Я всегда делаю все обходы, сама делаю уборку», - заверила Судденок.

Она добавила, что после пожара спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили ей, что все в порядке, а только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших.

«Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», - заключила Судденок.

Гендиректор «Зимней вишни» не признала своей вины в случившемся, передает телеканал «360». «Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила», - уточнила она.

Отметим, Надежду Судденок задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ, в результате которого погибли 64 человека. Всего задержано пять подозреваемых, среди них охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре.