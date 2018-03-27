В МГИМО открылась выставка Ашрафа Гейбатова: Мост между временами и странами (ФОТО)

2018-03-27 17:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Время совершило круг, и вернулось к своему истоку: спустя 36 лет в стенах МГИМО прошло открытие второй выставки одного из самых известных азербайджанских художников, носящей символическое название «Воспоминания и размышления».

Несмотря на то, что около четверти века художник живёт в Германии, прочные нити связывают его с Россией и Азербайджаном: Гейбатов родился в Баку, но как мастер сформировался в Москве. В далёкие семидесятые, во времена учёбы в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А. Алиева, учителем студента Гейбатова был народный художник Азербайджана Микаил Абдуллаев, а впоследствии художнику многое дало сотрудничество с лучшими советскими монументалистами: Павлом Никоновым, а также братьями Борисом и Владимиром Неклюдовыми.

В 1979 году, по окончании института, Ашрафа Гейбатова пригласили в Москву для оформления Международного молодёжного центра моды, а позже, в составе группы Зураба Церетели, он участвовал в художественном оформлении московской Олимпиады. В Москве художник работал 16 лет, после чего уехал жить за границу, сохранив российское гражданство. Сегодня Ашраф Гейбатов – член Союза художников России и почётный член Союза художников Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, обладатель международного диплома «Посол мира» и множества самых престижных регалий, его полотна находятся в Совете Европы и в ООН, в музеях и частных коллекциях по всему миру.

«Работы Ашрафа Гейбатова, неординарные по своей самобытности, колористике и манере исполнения, создают особый эмоциональный настрой, – передаёт свои впечатления от картин азербайджанского художника Наталия Красовская, руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы. – Многие годы воображение мастера на генетическом уровне питалось национальной историей и традициями, а потому всё его творчество пропитано ароматами Азербайджана, олицетворяет любовь к родине и служит пропаганде азербайджанской культуры. Недаром на каждой из выставок художника вывешиваются флаги Азербайджана, а в выставочных залах звучит национальная музыка».

Наряду с большими панно, посвящёнными Ходжалинской трагедии и событиям 20 Января в Азербайджане, полотна Гейбатова отражают метаморфозы XX века и нового тысячелетия. Всего за десять дней художник создал панно-картину «Нью-Йорк, 11 сентября», и при содействии Георгия Геродеса, генерального консула России в Бонне передал его в дар нью-йоркцам. «Панно с азербайджанским размахом души», – так назвал работы Гейбатова на открытии выставки в МГИМО Вугар Имамалиев, советник по гуманитарным вопросам посольства республики Азербайджан в РФ.