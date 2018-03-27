Обсуждено развитие отношений в сфере энергетики между Азербайджаном и США

2018-03-27 18:01 | www.apa.az | 8

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на министерство, стороны обменялись мнениями о развитии отношений в сфере энергетики между Азербайджаном и США. В ходе встречи было отмечено, что работы по отдельным сегментам проекта «Южный газовый коридор» близятся к завершению, и в текущем году ожидаются важные события по итогам реализации проекта.

В ходе встречи основное внимание было уделено вопросам регионального энергетического сотрудничества, а также роли Азербайджана в формате ОПЕК + в обеспечении стабильности на мировом рынке нефти и будущим перспективам.

Министр еще раз подчеркнул вклад посла в расширение двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе во время его дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в будущей деятельности.