В Южной Корее подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай

2018-03-27 18:08 | www.oxu.az | 7

В Сеуле подтвердили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно совершил визит в Пекин.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает газета «Чосон ильбо».

Как пишет издание, источник в силовых структурах Южной Кореи заявил, что северокорейский лидер прибыл в китайскую столицу поездом 26 марта. По словам собеседника газеты, визит связан с намерением Пхеньяна укрепить торговые отношения с Китаем в обход международных санкций.

Ранее сообщалось, что поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин.

О возможном визите Ким Чен Ына в китайскую столицу стало известно 26 марта. Такая информация появилась из-за таинственного поезда, следовавшего из Северной Кореи в Пекин. Из-за него в Китае произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения. Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.

Официальных сообщений северокорейской или китайской стороны о визите не было. В случае если информация подтвердится, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы страны в качестве лидера КНДР.