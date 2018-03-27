Туркменистан и Иран расширят торговое партнерство на Каспии

2018-03-27 17:05 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде на переговорах с иранским коллегой Хасаном Рухани во вторник отметил, что две страны - активные участники переговорного процесса по определению правового статуса Каспийского моря.

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл сегодня в Туркменистан с двухдневным официальным визитом. Как говорится в материале государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ), на данном этапе сформирована договорно-правовая база, регулирующая деятельность прибрежных государств, создаются новые формы и механизмы многостороннего взаимодействия в таких областях, как безопасность, чрезвычайные ситуации, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и связь, экология. Завершается, как сообщалось ранее и строительство международного морского порта в прикаспийском городе Туркменбаши.

«Это позволит нам в будущем наращивать сообщение по морю с иранскими портами Энзели и Нека и через порт Бендер-Аббас в Персидском заливе во много раз увеличить объёмы международных мультимодальных грузоперевозок»,- приводятся в информации слова президента Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов также высказался о необходимости активизации деятельности межправительственной комиссии для взаимодействия в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, машиностроительной отрасли, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве и перерабатывающем секторе. Ранее сообщалось, что в первой декаде мая 2018 года в прикаспийском городе Туркменбаши состоится торжественная церемония открытия нового международного порта, призванного обеспечить более высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между странами Азии и Европы. В комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, а также судостроительный и судоремонтный заводы.