Президент Ильхам Алиев: Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма

2018-03-27 17:16 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник в ходе встречи с коллективом Международного госпиталя Bona Dea в Баку.

«Сердечно приветствую и поздравляю вас. Сегодня в Баку открывается прекрасная клиника. Это замечательное, знаменательное событие. Клиника производит прекрасное впечатление, и экстерьер, и внутренний дизайн на самом высоком уровне. Здесь установлено самое современное оборудование. Уверен, что гражданам будут предоставляться высококачественные медицинские услуги», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что, знакомясь с клиникой, увидел, что здесь проделана большая работа.

«Все работы организованы на самом высоком уровне. Эта клиника создана при поддержке зарубежных специалистов. Уверен, что работающие здесь врачи, медицинский персонал будут предоставлять больным высококачественные услуги. По предоставленной мне информации, здесь создается более 800 рабочих мест. Здесь созданы прекрасные условия для врачей, медицинского персонала», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что открытие этой клиники – показатель общего развития страны.

«Такие прекрасные медицинские учреждения создаются только в стремительно развивающихся странах. Считаю, что эта клиника будет одной из самых передовых клиник не только Азербайджана, но и региона, а, может быть, и первой клиникой. Надеюсь, что наступит день, и туристы будут приезжать в Азербайджан и для получения медицинских услуг. То есть, эти возможности обеспечиваются условиями, которые созданы в этой клинике. Здесь гражданам Азербайджана будут предоставлять высококачественные медицинские услуги. Уверен, что этими возможностями будут пользоваться и гости, приезжающие в нашу страну», - сказал глава государства.

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