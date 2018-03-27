Президент выделил 4,1 млн. манатов на строительство школ в ряде районов

2018-03-27 18:18 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству школ модульного типа в Биласуварском, Бейлаганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью строительства 12 школ модульного типа в Биласуварском, Бейлаганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минобразования будет выделено 4,172 миллиона манатов.