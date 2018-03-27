Закир Гасанов обсудил с послом Секутой перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

2018-03-27 18:21 | www.apa.az | 8

27 марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.