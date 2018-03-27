Готовы ли торговые центры к пожару?

2018-03-27 18:20 | www.oxu.az | 8

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово произошел пожар.

Как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, погибли 64 человека.

В Азербайджане, как и во многих странах, действуют торговые и развлекательные центры, которые заполнены людьми. Если в одном из них произойдет то же, что и в России, то многочисленных жертв не избежать.

Интересно, какие меры противопожарной безопасности соблюдаются в торговых центрах Азербайджана? Смогут ли они предотвратить трагедию в случае необходимости?

Oxu.Az обратился в несколько торговых центров с этим вопросом.

Глава пресс-службы «Park Bulvar» Гюнай Маликгызы сказала, что система пожарной безопасности торгового центра отвечает установленным государством требованиям.

Она отметила, что в целях безопасности в торговом центре проводятся пожарные учения:

«Торговый центр «Park Bulvar» полностью отвечает всем государственным стандартам. В связи с мерами безопасности каждые 3-6 месяцев проводятся учения. На всех этажах, в гаражах имеются пожарные выходы, стоят огнетушители.

Огнетушители заменяют по мере истечения срока их годности. Также на всех этажах расположены аппараты локализации пожара. В момент пожара аппарат включается и образует водяную завесу. Это предотвращает распространение огня.

Все наши сотрудники прошли тренинги. Наряду с этим, на каждом этаже торгового центра размещен план эвакуации. Инцидент в России произошел в кинотеатре. У нас в каждом зале имеются пожарные выходы. Они обеспечивают прямой выход к пожарной лестнице».

Маркетинг менеджер Группы торговых центров Pasha İnshaat Нурана Искендерова отметила, что входящие в группу торговые центры сотрудничают с рядом организаций по пожарной безопасности. В соответствии с требуемыми сотрудничеством стандартами принимаются меры.

«В нашу группу входят шесть торговых центров. Это «Port Baku», «28 Mall», «Gənclik Mall», недавно открытый «Gəncə Mall», «Şüvəlan Park» и «Amburan Mall». Во время строительства mall-ов учитываются правила пожарной безопасности.

Существует Организация соблюдения пожарной безопасности - «MFPA», у которой есть свои стандарты. Мы учитываем эти стандарты во время строительства.

После полной сдачи здания в эксплуатацию все пожарные выходы и планы эвакуации утверждаются МЧС. Их можно встретить и в торговых центрах. В зданиях есть как пожарные шланги, так и огнетушители. Огнетушители проверяются каждые 6 месяцев. Кроме того, в каждом нашем торговом центре дважды в год проводится учебная эвакуация».

Эксперт Арзу Нагыев сказал, что в Азербайджане из-за наличия угроз безопасности страны для предотвращения таких ситуаций надо осуществлять надзор над торговыми объектами:

«Инцидент в российском Кемерово еще раз показал, что халатность может привести к трагедии. То, что служба безопасности торгового центра заранее не отремонтировала оборудование, безответственно отнеслось к своей работе, не смогло предотвратить закрытие пожарных выходов – уже большая трагедия. Считаю, что следственные органы России проведут всестороннее расследование. Также эта трагедия может вылиться в политические акции.

Таких событий всегда надо опасаться. В Азербайджане тоже есть такие торговые центры. В последнее время их безопасности стали уделять еще больше внимания. Так как нашей стране угрожает армянский терроризм, то в этом вопросе осуществляется очень серьезный контроль. В конце могу сказать, что самое ценное в этой жизни – здоровье людей. Его защита – прямая обязанность как самих людей, так и ответственных за них правоохранительных органов. Это самый важный фактор для ненарушения конституционных прав и благосостояния людей. Считаю, что такие вещи должны быть всесторонне обеспечены».

Эльвин Пашазаде

