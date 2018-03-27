Бакинский международный автовокзал за день перевез более 18 тыс. пассажиров

2018-03-27 17:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс за день перевез более 18 тысяч пассажиров, говорится во вторник в сообщении комплекса.

С целью осуществления перевозок пассажиров в соответствие с современными стандартами, несмотря на проведение строительных и ремонтно-восстановительных работ, комплекс, как и каждый год, в преддверии праздника Новруз работал в усиленном режиме.

Для предотвращения возможной плотности пассажиров в праздничные дни и обеспечения ритмичной работы Бакинский международный автовокзальный комплекс с 15 по 27 марта работал в усиленном режиме. Если в обычные дни отправляется примерно по 7-8 тысяч пассажиров, в праздничные дни более 5200 рейсами было перевезено свыше 140 тысяч пассажиров. Для сравнения отметим, что в прошлом году в дни праздника Новруз 4866 рейсами было перевезено более 123 тысяч пассажиров.

Наибольшая плотность пассажиров в праздничные дни наблюдалась 19 марта. В этот день более 700 рейсами было отправлено более 18 800 пассажиров.