7 российских дипломатов в штаб-квартире НАТО объявлены «нежелательными лицами»

2018-03-27 18:26 | www.apa.az | 8

7 российских дипломатов, аккредитированных в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, объявлены «нежелательными лицами».

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом решении заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он довел до сведения, что по делу Скрипаля 7 российских дипломатов будут высланы в свою страну, а состав российской миссии в НАТО сократится с 30 до 20 человек.

Напомним, с 26 марта началась высылка российских дипломатов из стран ЕС и других стран. Правительство Молдовы объявило персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Стоит отметить, что уже более 25 стран мира объявили о выдворении сотрудников российских дипломатических миссий в ответ на химическую атаку в Солсбери.

Отметим, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.