Закир Гасанов встретился с Секутой

2018-03-27 18:30 | www.oxu.az | 8

27-го марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.