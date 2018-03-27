Министров финансов и экологии Израиля пригласили на ПМЭФ-2018

2018-03-27 17:19 | www.trend.az | 8

Министр финансов Израиля Моше Кахлон и министр экологии, который также совмещает пост министра по делам Иерусалима Зеев Элькин приглашены для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но окончательного решения пока не принято, сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Израиля в РФ Алекс Гандлер.

Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

"Мы бы очень хотели, чтобы Израиль был представлен на ПМЭФ в этом году как и в прошлом, когда министр юстиции Айелет Шакед приняла участие в форуме. В этом году приглашены министр финансов Моше Кахлон и министр экологии, министр по делам Иерусалима, который также отвечает за двустороннюю торгово-экономическую комиссию с израильской стороны Зеев Элькин", — сказал дипломат.