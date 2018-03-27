Грузия представила в Брюсселе «Годовую национальную программу» интеграции в НАТО

2018-03-27 17:37 | www.trend.az | 8

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне заместителей постоянных представителей, сообщает Новости-Грузия.

Первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани представил десятую по счету «Годовую национальную программу», утвержденную государственной комиссией по интеграции в НАТО.

На заседании комиссии НАТО-Грузия союзники выразили поддержку интеграции Грузии в НАТО и положительно оценили повестку дня реформ, представленных «Годовой национальной программой».

Документ был оценен как ориентированный на результат, амбициозный и всеобъемлющий. Союзники заострили внимание на важности последовательного и успешного осуществления реформ. При этом было отмечено, что Грузия успешно использует все инструменты, которые приближают страну к членству в альянсе.