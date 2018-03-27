Эмомали Рахмон: Таджикистан является важным игроком в решении водных проблем на региональном уровне

2018-03-27 18:20 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Таджикистан является важным игроком в решении водных проблем на региональном уровне.

Об этом говорится в статье Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, опубликованной в журнале "Хроника ООН" под названием «Вода для устойчивого развития»

«Вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс.

В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличится многократно», - говорится в статье.

Рахмон напомнил, что еще в 2007 году, в своем выступлении на 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите им было отмечено, что «…тенденции мирового развития таковы, что стоимость воды может превзойти стоимость нефти, газа, угля и других ресурсов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона».

За прошедшие десять лет было проведено много исследований, которые фактами и цифрами подтвердили верность данного высказывания, что привело к тому, что мировое сообщество усилило свое внимание решению водных проблем, говорится в статье.

Президент Таджикистана отмечает, что вода, как важнейший ресурс для устойчивого развития, включена во многие документы и стратегии развития на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Важным моментом этих усилий стало включение задач по решению различных аспектов водной проблематики в Цели устойчивого развития, пишет он, добавив, что этому способствовал колоссальный труд и усилия различных заинтересованных сторон.

«Я очень рад и горд, что и моя страна – Таджикистан внесла и продолжает вносить достойный вклад в этот процесс. По нашей инициативе Генеральная Ассамблея за период с 2000 по 2016 годы приняла семь резолюций по водным вопросам, среди которых объявление 2003 года Международным годом пресной воды, периода с 2005 по 2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни», 2013 года Международным годом водного сотрудничества и 2018-2028 годы Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которые заслуживают особого внимания. За этот период Таджикистан не раз становился площадкой для обсуждения водных вопросов на глобальном уровне», - говорится в статье.

По словам Президента Рахмона, Таджикистан и сегодня продолжает этот курс, активно продвигая водные вопросы в глобальной повестке дня развития.

«В качестве члена Панели высокого уровня по воде совместно с другими странами-членами Панели мы выдвинули и работаем над реализацией ряда инициатив, демонстрируя политическое лидерство и свое обязательство. Недавно изданный итоговый документ Панели, призывает к дальнейшей мобилизации усилий всех заинтересованных сторон, и особенно политических лидеров, в принятии и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Инициированная Таджикистаном Группа «Друзей по воде» сегодня объединяет около 51 стран-членов и вносит весомый вклад в обсуждение водных вопросов и принятие соответствующих решений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в статье.

Он отмечает, что Таджикистан является важным игроком и в решении водных проблем на региональном уровне.

Формируя около 60 процентов водных ресурсов рек Центральной Азии (бассейна Аральского моря), страна щедро делится со своими соседями этим жизненно-важным ресурсом, говорится в статье.

«Таджикистан является соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух комиссий – МКВК и МКУР, предоставляющих площадку для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. В условиях Центральной Азии, где водный сток, в основном, формируется на территории двух стран верховья, а «львиная» доля используется странами низовья, межгосударственное водное сотрудничество является ключом не только решения водных проблем и социально-экономического развития, но и мира, стабильности и безопасности. Тем более, сегодня в регионе воздействие таких вызовов, как изменение климата и рост населения, становится более очевидным и выраженным. К примеру, если в 1960-х годах обеспеченность водой на душу населения в регионе составляло 8,4 тыс. кубометров в год, то сегодня этот показатель уменьшился в четыре раза - до 2,1 тыс. кубометров в год. Это почти в восемь раз превышает показатели глобального уровня», – отмечает президент Таджикистана.

Между тем, по его словам, темп роста населения в регионе является одним из самых высоких в мире – более 2 процентов в год, а ресурсы пресных вод сокращаются все интенсивнее.

«По оценкам экспертов ледники Центральной Азии, являющиеся основным источником рек региона, сокращаются со средней интенсивностью 0,6–0,8 процента в год по площади оледенения и около 0,1 процента — по объему льда. Все это требует принятия срочных мер по адаптации к резким климатическим изменениям и устойчивому управлению водными ресурсами в регионе. В свою очередь, этого можно добиться только в результате принятия скоординированных действий всех стран на основе хорошо налаженного регионального сотрудничества, сбалансированного учета их интересов, совершенствования институционально-правовой базы, а также значительного увеличения инвестиций в инфраструктуру», - говорится в статье.

По его словам, одним из важных моментов данного процесса является внедрение интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) как на региональном, так и на национальном уровнях.

«Исходя из этого, мы начали реформировать водный сектор страны с учетом основных принципов ИУВР, включая внедрение бассейнового управления водными ресурсами. В этой связи Правительством страны в 2015 году была принята Программа реформирования водного сектора на период 2016-2025 гг., целю которой, является совершенствование правовых основ и институциональных механизмов, развитие инфраструктуры и создание соответствующей базы средств имплементации, включая базы данных и информационной системы, научно-исследовательских работ, развития потенциала и т.д.», - отмечается в статье.

Рахмон отмечает, что в Таджикистане, где более 95 процентов электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, существует большая взаимосвязь воды и энергии. Развитие сельского хозяйства также, в основном, базируется на воде, поскольку более 80 процентов сельскохозяйственной продукции производиться за счет орошаемого земледелия.

Также, по его словам, необходимо отметить негативные явления происходящих под воздействием последствий изменения климата при наличии обилия водных ресурсов. Ежегодно Таджикистан сталкивается с многочисленными селями и наводнениями, которые наносят огромный ущерб экономике страны.