Турция и Кыргызстан обсудили перспективы сотрудничества

2018-03-27 18:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Кыргызстан обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, подводя итоги встречи с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым.

Чавушоглу отметил, что Турция уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном, а также с другими тюркоязычными странами.

По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и очередного заседания совместной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Отметим, что встреча глав МИД Турции и Кыргызстана состоялась в Ташкенте в рамках конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", стартовавшей 27 марта.