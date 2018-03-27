Эрдоган и Путин обсудили подготовку к саммиту по Сирии

2018-03-27 19:40 | www.oxu.az | 8

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту лидеров России, Турции и Ирана по Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден ход подготовки к предстоящим в начале апреля в Анкаре очередному заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией и второму саммиту государств – гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана», — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Передал слова поддержки родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии.