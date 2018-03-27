Мэй направила письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово

2018-03-27 18:57 | www.trend.az | 8

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерово, передает РИА Новости.

"Вчера, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово. Сегодня она направила официальное письмо по этому поводу президенту Путину", - сообщает посольство Британии в РФ в Facebook.

"Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах", - говорится в письме Мэй.