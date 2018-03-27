Армении нужны такие, как Затулин, готовые продать за деньги свою честь - депутат

2018-03-27 19:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Слова Президента Ильхама Алиева об исторических землях Азербайджана были с большим недовольством встречены в Армении. В частности, заявление Президента о том, что азербайджанцы рано или поздно вернутся на земли Зангезура, Гёйчы, очень сильно беспокоит как руководство Армении, так и диаспорские организации за рубежом.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Мирзазаде сказал, что здесь речь идет не о территориальных претензиях Азербайджана к Армении, а о праве азербайджанцев на свои исторические земли.

«После слабого ответа на этот справедливый призыв Президента Ильхама Алиева армянская сторона теперь пытается использовать «тяжелую артиллерию». Для Армении «тяжелая артиллерия» - депутат парламента России Константин Затулин, известный своими клеветническими и необъективными антиазербайджанскими выступлениями», - сказал депутат.

По его словам, как в Азербайджане, так и в России Затулин известен как скандальный политик.

«Затулин незаконным путем поступил в Московский государственный университет. По словам его сокурсников, впоследствии он, как правило, доносил руководству о студентах, нарушавших правила. До сих пор его знания, политическое образование вызывают вопросы как среди его сокурсников, так и научной общественности России. До избрания в парламент России был известен тем, что занимался мошенничеством», - сказал Мирзазаде.

Мирзазаде отметил, что Затулин замешан или в грязных коммерческих делах, или в мошенничестве, или в заказной политической деятельности.

«Поэтому армянские националисты периодически стараются использовать Затулина в своей грязной антиазербайдажанской пропаганде», - добавил Мирзазаде.

Депутат считает, что Затулин в своем последнем заявлении поставил своих "руководителей" и себя в очень трудное положение.

«Наряду с необъективными и не соответствующими действительности заявлениями в отношении Азербайджана и его руководителя, он сделал очень оскорбительные, грязные и безответственные заявления в отношении Московского государственного института международных отношений, который окончил Президент Ильхам Алиев. Считаю, что данное заявление вызовет серьезное недовольство и в МГИМО», - сказал депутат.

Мирзазаде подчеркнул, что оскорбительные высказывания о самом авторитетном образовательном учреждении показывают политический и духовный уровень Затулина и его армянских заказчиков.

«Сегодня Армении, оккупировавшей часть азербайджанских земель, нужны такие провокаторы, как Затулин, самое главное - нужны люди, готовые продать за деньги свою честь, духовность», - отметил депутат.

Мирзазаде добавил, что у Президента Азербайджана Ильхама Алиева дружественные отношения с политическим руководством России, лично с Президентом Владимиром Путиным.

«Президент РФ и российская политическая элита высоко оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева, его вклад в укрепление российско-азербайджанской дружбы», - сказал Мирзазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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