Секута уходит: Чем запомнится трехлетняя работа посла в Азербайджане?

2018-03-27 20:00 | www.oxu.az | 6

Как известно, посол США в Азербайджане Роберт Секута в связи с завершением дипломатической миссии покидает нашу страну. Чем запомнилась трехлетняя деятельность Секуты в Азербайджане?

С этим вопросом корреспондент Oxu.Az обратился к политологу Ильгару Велизаде.

По его словам, пребывание Секуты на посту посла США в Азербайджане особо ничем примечательным не запомнилось. И дело тут не только и не столько в Секуте или ком-либо еще, а в политике США в регионе Южного Кавказа в целом.

«Вернее было бы даже сказать, что все дело в отсутствии ярко выраженной динамики при наличии очевидных акцентов. Среди этих акцентов следует выделить интерес в энергетическом сотрудничестве, интерес в сотрудничестве в сфере безопасности, в том числе в контексте региональной политики, и участие США в нагорно-карабахском урегулировании. А поскольку существенных колебаний в реализации этих интересов в Азербайджане не наблюдалось, то и интересы Америки серьезно не изменились», - подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что не изменилась и динамика региональных процессов, отношение к ним США.

Если, по мнению эксперта Секута так и не смог за этот срок как-то запомниться в политическо-экономической плоскости, то журналисты запомнят его человеком, который любил азербайджанские праздники и обычаи.

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