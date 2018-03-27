Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово

2018-03-27 19:38 | www.trend.az | 5

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в российском городе Кемерово, сообщает агентство "Синьхуа".

"С потрясением узнал о произошедшем в городе Кемерово пожаре, который привел к большим человеческим жертвам и материальному ущербу. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим, а также сердечное сочувствие и соболезнования пострадавшим и членам семей погибших", -- говорится в телеграмме Си Цзиньпина.