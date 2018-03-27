Археологи нашли следы ранее неизвестной цивилизации на юге Амазонии

2018-03-27 19:50 | www.trend.az | 7

Археологи нашли следы примерно миллиона людей в предположительно "безлюдной" юго-западной части Амазонии, представителей своеобразного "затерянного племени" индейцев, жившего там до нашествия конкистадоров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

"Мы невероятно рады тому, что нам удалось найти стол много следов пребывания человека в лесах на юге региона. Раскопки здесь раньше никогда не проводились, и наше исследование показывает, что нам нужно полностью пересмотреть историю региона Амазонии. Только на той небольшой ее части, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч людей", - заявил Хосе Ириарте (Jose Iriarte) из университета Эксетера (Великобритаия).

Южный берег Амазонки, как рассказывают ученые, давно считается своеобразным природным заповедником, где никогда не жили постоянно люди. Археологи предполагали, что племена древних индейцев предпочитали жить в пойме реки, а не в окрестностях ее притоков, чьи берега часто бывают заболоченными и лишенными пищи и других ресурсов.

Относительно недавно, как рассказывают Ириарте и его коллеги, их коллеги обнаружили у границ Колумбии и Бразилии несколько крупных каналов, гигантских рисунков-геоглифов и других рукотворных структур, которые указали на присутствие человека в "необитаемых" лесах Амазонии и поставили под сомнение общепринятые теории.

Британские и бразильские археологи проверили, так ли это на самом деле, параллельно расследуя одну из странных историй, которая упоминалась в бразильских хрониках 18 века. Монахи и натуралисты того времени писали о том, что один из регионов южной Амазонии, бассейн реки Тапажос, был густо заселен индейцами. Сегодня здесь почти никто не живет, что заставляло ученых сомневаться в подобных заявлениях авторов хроник.

Ученые проверили, так ли это, просветив грунт в окрестностях этой реки при помощи радаров, установленных на борту самолетов и спутников. Им удалось найти несколько сотен структур, похожих по своей форме на рукотворные объекты – каналы, рвы и прочие постройки - что заставило Ириарте и его коллег совершить экспедицию в те части бассейна реки, где они встречались чаще всего.