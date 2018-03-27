Молдова и Бельгия намерены выслать дипломатов РФ

2018-03-27 20:28 | www.oxu.az | 7

Молдова объявила о высылке трех российских дипломатов, они должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

«Решение принято в знак солидарности с Великобританией и исходя из выводов Европейского совета 23-24 марта 2018 года, который расценил атаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международному праву», — говорится в заявлении на сайте молдавского МИД.

В свою очередь, президент страны Игорь Додон выразил возмущение решением о высылке из Молдовы троих российских дипломатов.

По его словам, «вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, Бельгия также может выслать одного-двух российских дипломатов.

А.Б.

