Азербайджан и США обсудили вопросы военного сотрудничества

2018-03-27 19:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в стране, говорится в сообщении министерства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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