В ООН принята резолюция, выдвинутая инициативной группой с участием Азербайджана

2018-03-27 20:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках 37-й сессии Совета по правам человека ООН 23 марта в Женеве членами Совета единогласно был принят еще один документ, совместно выдвинутый Азербайджаном, Бразилией, Чили, Эквадором, Фиджи, Канадой, Люксембургом, Португалией, Руандой, Сьерра-Леоне, Таиландом и Уругваем, - резолюция "Поощрение и защита прав человека и осуществление Целей устойчивого развития", говорится во вторник в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

К резолюции в качестве соавторов присоединились 69 стран.

Главная цель резолюции - подчеркнуть взаимосвязь между поощрением и защитой прав человек и осуществлением Целей устойчивого развития ООН и создать платформу, чтобы страны-члены ООН использовали положительный опыт в этой области.

В этом контексте, согласно резолюции, в 2018-м и 2019 году планируется организация ежегодных встреч стран-членов ООН в Женеве. Отчеты о результатах данных встреч, подготовленные верховным комиссариатом ООН, планируется предоставить Совету по правам человека и на ежегодном политическом форуме по исполнению Целей устойчивого развития.

Принятие резолюции в результате совместных усилий Азербайджана и указанных выше стран на Совете по правам человека ООН - наглядный показатель роста авторитета Азербайджана на международном уровне, а также признания в качесиве страны с богатым опытом по обеспечению исполнения Целей устойчивого развития на национальном уровне и защиты прав человека.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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