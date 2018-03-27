Пройдет III Шекинский международный театральный фестиваль

2018-03-27 20:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - 12-19 мая 2018 года пройдет III Шекинский международный театральный фестиваль "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Фестиваль пройдет в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" при совместной организации министерства культуры и туризма, Исполнительной власти города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Фестиваль посвящен 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 145-летию Национального профессионального театра.

В организационный комитет поступило свыше 60 заявок на участие в фестивале из России, Казахстана, Грузии, Украины, Мексики, Колумбии, Аргентины, Франции, Израиля, Италии, Марокко, Кувейта, Македонии и Ирана.

В связи с большим количеством желающих принять участие в фестивале было принято решение провести его в два этапа – национальный и международный.