Иранцы лидируют среди туристов, приехавших на Новруз в Азербайджан – ассоциация

2018-03-27 20:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В этом году на праздник Новруз в Азербайджан приехало почти столько же туристов, что и в прошлом году.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, несмотря на то, что в этом году иранских туристов было меньше, чем в прошлом, они занимают первое место среди туристов, приехавших в Азербайджан.

Председатель ассоциации добавил, что в праздничные дни наблюдался рост туристов, приехавших из арабских стран.

Багиров добавил, что в этом году праздновать Новруз приехали из Ирана, арабских стран, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ.