МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации

2018-03-27 20:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Участники международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» в Ташкенте во вторник приняли итоговую декларацию.

В декларации подчеркивается, что политическое урегулирование с талибами – наилучший способ положить конец насилию в Афганистане. Также необходимо проведение прямых мирных переговоров между правительством страны и умеренными представителями «Талибана» без предварительных условий.

«Призываем талибов признать свою долю ответственности за установление мира и безопасности в Афганистане, чтобы положить конец страданиям народа, и официально заявить о своей готовности вступить в мирные переговоры с правительством Афганистана», – говорится в декларации.

В свою очередь, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани призвал США и Россию не превращать его страну в место для конфронтации.

«Мы хотели бы призвать эти две дружественные страны работать с афганским правительством. Мы хотим видеть, что Афганистан – место для сотрудничества, а не конфронтации. Это то, чего мы хотим, и очень ценим стремление, направленное на установление мира», – заявил журналистам Раббани.