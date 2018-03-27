Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности

2018-03-27 20:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Общие доходы Казахстана от приватизации государственных объектов в 2017 году составили 61 миллиард тенге (190 миллионов долларов), что на 20 процентов больше балансовой стоимости этих объектов.

Об этом на заседании парламента Казахстана сказал министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов, передают казахстанские СМИ.

“На продажу был запланирован 21 объект, в том числе 19 объектов национальных холдингов и два объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14, и семь объектов перенесены в периметр IPO «Казмунайгаз» и «Казахстанских железных дорог”, — сказал министр.

В частности, из республиканской собственности реализованы два объекта здравоохранения - АО «Национальный научный медицинский центр» и АО «Казмедтех».