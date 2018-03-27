ВВС США показали войну будущего - ВИДЕО

2018-03-27 21:15 | www.oxu.az | 5

Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила ролик, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям, которая может применяться к 2030 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео прокомментировало Popular Mechanics.

На видео пилот F-35A управляет сетью летательных беспилотников. Один из них определил местонахождение и затем по команде летчика уничтожил зенитную ракетную систему противника.

В ролике также показано, как с самолета радиоэлектронной борьбы на парашюте сбрасывается носитель, от которого отсоединяется множество миниатюрных однотипных дронов.

Такие беспилотники закрывают небо над наземными позициями противника и противодействуют работе его систем противоракетной обороны.

Кроме этого, на видео показан точечный удар крылатой ракеты в условиях городской застройки, а также перехват самолета противника лазерной пушкой с дрона.

Все действия происходили в разных точках планеты (Центральная Азия, Юго-Восточная Азия и Северная Америка), однако при помощи спутников координировались единым управляющим центром.

А.Б.

