Впервые в Баку симфонический оркестр будет исполнять рок – ИНТЕРВЬЮ

2018-03-27 21:30 | www.oxu.az | 7

Город Баку всегда был богат на интересные музыкальные проекты. Один из таких проектов состоится 14 апреля во Дворце Гейдара Алиева в Баку.

Один из основных организаторов программы, дирижер Джавад Тагиев подробно рассказал Oxu.Az о проекте:

– Мы готовим совместную программу совместно с Эмином Гусейновым. Эмин профессиональный скрипач. У него также есть своя рок-группа. Российский «İP Orchestra» исполняет различные жанры в симфоническом стиле.

Основная цель – дать людям понять, что музыку делают не только синтезатор и микрофон, а также сломать стереотип о том, что симфонический оркестр должен исполнять только классическую музыку. Представьте себе рок произведения рок-музыки в исполнении симфонического оркестра. В оркестре будут состоять более 30 молодых музыкантов.

Управлять концертом будет всемирно известный российский дирижер Игорь Пономаренко. Пономаренко сам очень профессиональный музыкант, часто отправляется в мировые гастроли. Он принял наше предложение и не погнушался приехать в Баку.

Аранжировки исполняемых песен сделаны профессиональными музыкантами. Мы уже получили нотную табулатуру. Без этого наш концерт бы не состоялся. Мы уже приступили к репетициям. Мы ищем просторные места, подходящие для репетиций, и чтобы не мешать окружающим.

Отмечу, что во Дворце Гейдара Алиева будет установлена интересная осветительная система.

– У вас есть финансовая поддержка?

– К сожалению нет. Мы заработаем от продажи билетов. По правде говоря, мы находимся в поисках спонсора. Но наши усилия пока что не оканчиваются ничем. Пользуясь моментом, хотел бы выразить глубокую признательность. Они не стали брать у нас плату заранее. Знали, что выручка от билетов покроет долг.

– Интересно, сколько стоят билеты на такой грандиозный концерт?

– В пределах 10-60 манатов. Полагаю, что мы установили достаточно выгодную цену за попадание на настоящий музыкальный праздник, который состоится в Азербайджане впервые. Любителей как рока, так и классической музыки 14 апреля приглашает во Дворец Гейдара Алиева. Будьте уверены, что услышанные вами грандиозные произведения еще на долгое время останутся у вас в голове.

– Какие проекты вы готовите для любителей качественной музыки?

– Осенью этого года состоится наш проект «Кино-хиты». В проекте «Disney» в августе этого года мы исполнили знаменитое «Танго» из фильма «Запах женщины». На концерте участвовали иностранные гости и государственные работники. Хотите верьте, хотите нет, когда звучало «Танго», посол Аргентины в нашей стране вместе с супругой вышли на сцену и станцевали с нами. Прекрасное было зрелище.

Мы даже исполнили это произведение на бис по просьбе посла. Наш проект «Кино-хиты» - тоже новшество. Дирижировать буду я, а вокалисткой будет очень талантливая певица Нармина Керимбекова. Но сейчас все наши силы направлены на концерт, который состоится 14 апреля.

Пярвиз Гусейн

