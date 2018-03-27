Лавров: Высылка дипломатов - результат давления США - ВИДЕО

2018-03-27 22:06 | www.oxu.az | 7

Решение ряда стран Запада о высылке российских дипломатов — результат давления со стороны США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в современном мире остается очень мало самостоятельных стран.

«Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — сказал Ларов.

Он также отметил: «Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство, конечно, сносить никому не хочется».

Лондон уже выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. В ответ Москва выслала аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

А.Б.

