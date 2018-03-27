Саудовская Аравия с апреля начнет выдачу туристических виз

2018-03-27 22:25 | www.trend.az | 7

Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы с апреля этого года, сообщил во вторник саудовский телеканал Al-Arabiya, передает РИА Новости.

Ранее о начале выдачи виз для туристов в 2018 году заявлял глава саудовского управления по туризму и национальному наследию принц Султан бен Салман Аль-Сауд. По данным телеканала, "выдаваемые визы будут одноразовыми, сроком на 30 дней".

Как отмечает Al-Arabiya, решение о начале выдачи туристических виз было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года, направленной на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.