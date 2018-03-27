Apple представила новый iPad для студентов

2018-03-27 23:10 | www.oxu.az | 8

Apple на презентации в Чикаго представила новый iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт компании.

Как отмечается, основное отличие от предыдущей модели — поддержка работы со стилусом Apple Pencil, ранее его можно было использовать лишь в версии iPad Pro.

Планшет ориентирован для школьников и студентов. Для них его цена составит $299. В свою очередь для обычных пользователей iPad будет доступен за $329.

Ранее сообщалось, что Apple объявила дату презентации новых продуктов.

А.Б.

