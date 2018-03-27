Стихийный митинг протеста в Москве - ВИДЕО

2018-03-27 23:26 | www.oxu.az | 8

Пушкинская площадь давно не была такой тихой и такой многолюдной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на mk.ru, вокруг памятника поэту проходит народный митинг в честь погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Несмотря на участие политической оппозиции участники молча возлагают цветы и игрушки к памятнику. Уже в 18 часов вечера на Пушкинскую площадь стали приходить люди, а ОМОНовцы предусмотрительно поставили вокруг металлические ограждения.

К 19 часам - заявленному организаторами времени начала акции - Пушкинская площадь была практически заполнена.

Мероприятие родилось стихийно, сначала обычные пользователи соцсетей стали задаваться вопросами о том, будет ли акция в память жертв трагедии, а потом журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова открыли соответствующие группы в соцсетях.

Главным условием акции было отсутствие политической агитации, лозунгов и транспарантов политического содержания.

Пока ее участники это условие выполняют.

И это даже несмотря на появление на площади оппозиционного политика Алексея Навального. Он заявил журналистам, что пришел не агитировать, а «исполнить гражданский долг» и молча возложил цветы рядом с надписью «Кемерово», которую активисты сделали свечами.

Единственное, что держат в руках участники акции - листы с надписью «Кемерово. Не забудем» и датой — 25.03.2018.

А.Б.

