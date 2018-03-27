Глава МИД Азербайджана принял посла США

2018-03-27 23:47 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Посол сказал, что в течение своей деятельности не жалел усилий для укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Эльмар Мамедъяров, поблагодарив Роберта Секуту за вклад в развитие связей между двумя странам, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, торговли, борьбы с терроризмом, в гуманитарной сфере и других областях.

А.Б.

