Глава МИД Азербайджана принял посла США

2018-03-27 23:47 | www.oxu.az | 5
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Посол сказал, что в течение своей деятельности не жалел усилий для укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.
Эльмар Мамедъяров, поблагодарив Роберта Секуту за вклад в развитие связей между двумя странам, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, торговли, борьбы с терроризмом, в гуманитарной сфере и других областях.