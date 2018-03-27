СМИ сообщили о госпитализации Нетаньяху

2018-03-27 23:47 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал во вторник вечером в больницу с высокой температурой и кашлем, сообщила РИА Новости представитель главы правительства.

Причиной обращения к врачам она назвала возможный рецидив простудного заболевания, которое Нетаньяху не долечил две недели назад.

"У него высокая температура и кашль. Его личный врач решил, что ему стоит поехать в больницу и сделать серию проверок", - сказала собеседница агентства.

Местное радио передает, что Нетаньяху проходит обследование в иерусалимской клинике "Хадасса".