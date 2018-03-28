ЦИК Азербайджана: Институт наблюдательства имеет большое значение с точки зрения обеспечения прозрачности на выборах

2018-03-28 00:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Институт наблюдательства имеет большое значение с точки зрения обеспечения прозрачности на выборах.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал во вторник на встрече с экспертной группой по долгосрочному наблюдению президентских выборов в Азербайджане Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Председатель выразил удовлетворение тем, что долгосрочные наблюдатели МПА СНГ будут осуществлять мониторинг предстоящих выборов.

Руководитель группы, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ Дмитрий Гладей отметил, что руководимая им группа составлена из влиятельных экспертов различных стран. По его словам, цель группы - ознакомление с состоянием подготовки к президентским выборам в Азербайджане и подготовка отчета по результатам наблюдения.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов по просьбе гостей рассказал о тренингах, проводимых для членов низших избирательных комиссий, реализованных широкомасштабных просветительских проектах, предпринятых шагах по уточнению списков избирателей, последней подготовительной работе к выборам, ответил на вопросы, интересующие международных наблюдателей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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