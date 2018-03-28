Шахрияр Мамедъяров вошел в тройку лидеров турнира претендентов

2018-03-28 00:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завершился проходивший в Берлине турнир претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем России Владимиром Крамником.

Мамедъяров с 8 очками занял вторую строчку турнирной таблицы. Победителем турнира стал представитель США Фабиано Каруана с 9 очками, на третьем месте – Сергей Карякин, набравший 8 очков.

Турнир проходил в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.