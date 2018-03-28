Создан искусственный интеллект, предсказывающий раннюю смерть

2018-03-28 01:00 | www.oxu.az | 7

Ученые из МФТИ и биологического стартапа Gero создали систему искусственного интеллекта, способную вычислять биологический возраст и вероятность преждевременной гибели человека по данным с фитнес-трекера.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти.

Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером», — рассказывает Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В последние годы ученые активно ищут способы, позволяющие оценивать так называемый биологический возраст человека — то, насколько старыми или молодыми являются его ткани и органы по сравнению с их типичным устройством у людей соответствующей возрастной категории.

Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи, помогут врачам определять, нужно ли обращать на здоровье пациентов особенное внимание.

Изначально ученые вычисляли биологический возраст, анализируя концентрацию в крови определенных белковых молекул — своеобразных "сигналов старения", а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.

В последние годы они начали находить намеки на то, что такие же оценки можно получить и без проб крови — изучая работу органов при помощи МРТ, рентгена и прочих систем диагностики.

«Искусственный интеллект уже применяют для анализа кардиограмм, диагностики болезней легких и определения биологического возраста по другим данным.

Мы использовали его возможности для того, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы», — продолжает Федичев.

Как рассказывает математик, воплотить эту идею его команде помог проект NHANES, в рамках которого социальные и медицинские службы США с 2003 по 2006 год следили за здоровьем нескольких десятков тысяч медработников.

База данных, подготовленная авторами проекта, включала не только сведения о здоровье добровольцев, но и информацию с фитнес-трекера, что помогло ученым «надрессировать» искусственный интеллект.

«Мы научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции — связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов.

Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения», — рассказывает ученый.

А.Б.

