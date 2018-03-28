США: Заявление Лаврова - «смехотворно»

2018-03-28 01:20 | www.oxu.az | 7

США считают «смехотворным» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение стран Запада по дипломатам РФ является результатом шантажа со стороны Вашингтона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт во время регулярного брифинга.

«Это - действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным», - сказала она.

Науэрт также кратко затронула тему состоявшейся встречи посла России в США Анатолия Антонова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Последний на этой встрече официально уведомил Антонова о принятых американской стороной решениях, касающихся сокращения российского дипломатического присутствия в США.

«Они не были удивлены, но, безусловно, в то же время не радовались», - сказала про реакцию российских должностных лиц на решения Вашингтона Науэрт.

А.Б.

