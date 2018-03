В Аргентине 68 дельфинов выбросились на берег

2018-03-28 01:34 | www.oxu.az | 7

В Аргентине сразу 68 дельфинов выбросились на пляж в районе порта Пуэрто-Мадрин, расположенного в северо-восточной части провинции Чубут.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, прибывшим на место происшествия сотрудникам Национального центра Патагонии (CENPAT) удалось спасти и выпустить в море всего 19 млекопитающих.

«На берег выбросились амазонские дельфины (Inia geoffrensis), которые считаются самыми крупными речными дельфинами», - сообщили представители CENPAT.

Они выразили недоумение по поводу того, что сразу столько млекопитающих этого вида оказались очень близко от пляжа, из-за чего были выброшены волнами на берег.

Обычно подобные случаи крайне редко случаются с амазонскими дельфинами, и практически не случалось их массовой гибели в результате подобных происшествий.

