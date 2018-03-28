Напряжённость в Косове

2018-03-28 01:42 | www.oxu.az | 7

Сербы северных районов Косова блокирует ключевую дорогу, связывающую их с Приштиной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, в самопровозглашённой республике распалась правительственная коалиция: из неё вышла партия «Сербский список» - возмущение вызвано спецоперацией в Косовска Митровице - анклаве с сербским населением.

В понедельник вооружённый полицейский спецназ с применением шумовых гранат и слезоточивого газа задержал здесь сербского правительственного чиновника Марко Джурича - главного переговорщика между Белградом и Приштиной в диалоге под эгидой ЕС.

Во время встречи с косовскими сербами его силой вывели из зала и увезли в Приштину, где под улюлюканье косовских албанцев повели в наручниках в полицейский участок, а затем выдворили в Сербию.

В Приштине заявили, что Джурич находился в Косовска Митровице нелегально, въезд ему был запрещён из-за «оскорбительных заявлений о Косове», независимость которого тот не признаёт.

«Мы узнали, что господин Джурич находится в Косове и собирается встретиться с населением некоторых районов. Мы отправились на место собрания и столкнулись с серьезным сопротивлением у входа. Несмотря на это полиция выполнила предписание косовского правительства и задержала Джурича», - заявил представитель полиции Баки Келани.

А.Б.

