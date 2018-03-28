Нетаньяху госпитализирован

2018-03-28 01:59 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал во вторник вечером в больницу с высокой температурой и кашлем.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщила представитель главы правительства.

Причиной обращения к врачам она назвала возможный рецидив простудного заболевания, которое Нетаньяху не долечил две недели назад.

«У него высокая температура и кашль. Его личный врач решил, что ему стоит поехать в больницу и сделать серию проверок», — сказала собеседница агентства.

Местное радио передает, что Нетаньяху проходит обследование в иерусалимской клинике «Хадасса».

Результаты медицинских проверок, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 68-летний Нетаньяху, демонстрируют, что он здоров и находится в хорошей физической форме.

Беспрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он не раз попадал в больницу, в том числе для удаления камня из мочевого пузыря, пупочной грыжи, кишечных полипов, а также с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.

А.Б.

