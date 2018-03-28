В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет

2018-03-28 02:57 | www.oxu.az | 7

В московском аэропорту Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус» (входит в S7 Group), который должен был вылететь в Новосибирск. В Росавиации рассказали агентству, что, по предварительной информации, в момент разбега в кабине пилота появился дым, и пилот сумел затормозить в пределах полосы.

129 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет. Одна взлетно-посадочная полоса временно была перекрыта.

В авиакомпании пояснили, что задымление могло начаться из-за возможного попадания антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования самолета. «Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное ВС для вылета в Новосибирск», — отметили в S7.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская рассказала, что ведомство начало проверку по факту инцидента, на месте работает следственно-оперативная группа.