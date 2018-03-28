Трамп и Макрон обсудили сотрудничество с Турцией Сирии

2018-03-28 03:21 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость укрепления сотрудничества с Турцией для разрешения ситуации в Сирии. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИ АНовости, об этом сообщил Белый дом по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость интенсификации взаимодействия с Турцией в плане существующих общих стратегических сложностей в Сирии", — сообщила пресс-служба президента США.

По данным Белого дома, стороны также "обсудили торговлю между США и Евросоюзом и будущие шаги по противодействию нечестной торговой политике Китая".