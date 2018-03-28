Apple представила самый доступный iPad

2018-03-28 03:31 | www.trend.az | 8

Корпорация Apple представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном. Презентация состоялась в Чикаго, передает РИА Новости.

Планшет 2018 года поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, оснащен более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камерами и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.

Это самая доступная модель планшетов от Apple - в США в рознице цена стартует с 329 долларов, для учебных заведений стоимость составит 299 долларов. Новый iPad будет доступен в трех цветах - серебристом, "серый космос" и золотом.