В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента Лулы да Силвы

2018-03-28 04:27 | www.trend.az | 7

Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, никто не пострадал. Об этом сообщается в Twitter самого бывшего главы государства, передает РИА Новости.

"Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения - без полицейского сопровождения - между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным портала Globo, пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты. Автобус с самим Лулой не пострадал. Организаторы кампании экс-президента уже доложили министру общественной безопасности Раулу Жунгманну о произошедшем.