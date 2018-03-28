В Венесуэле задержали трех человек за осквернение статуи Чавеса

2018-03-28 06:10 | www.trend.az | 8

Три человека задержаны в Венесуэле за недавнее осквернение статуи Уго Чавеса в его родном городе Сабанета, сообщила во вторник правозащитная организация Foro Penal, передает РИА Новости.

Шестиметровая гранитная статуя Чавеса была изготовлена по заказу компании "Роснефть" и подарена Венесуэле Россией в октябре 2016 года. На прошлой неделе она была забросана камнями, а у основания монумента были сожжены автопокрышки.

"Суд номер шесть предписал лишение свободы для Хильберто Тельеса, Кристофера Лопеса и Асиеля Хименеса, которые были задержаны в Сабанете службой разведки SEBIN", — говорится в сообщении адвоката Foro Penal Лусии Кинтеро в ее микроблоге в Twitter.