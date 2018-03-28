Госдеп: Россия должна признаться в атаке на Скрипаля

2018-03-28 06:13 | www.apa.az | 6

Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", — заявила Науэрт на брифинге.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.